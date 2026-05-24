16-jähriger Einbrecher flüchtet in Glarus vor der Polizei

Keystone-SDA

Ein 16-Jähriger Algerier ist am frühen Sonntagmorgen in Glarus nach einem Einbruch in einen Schönheitssalon festgenommen worden. Seine Komplizen erwischte die Polizei hingegen nicht.

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(Keystone-SDA) Bei der Polizei sei am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr eine Meldung aus der Bevölkerung über einen Einbruch eingegangen, teilte die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mit. Die Täter seien zunächst in einem Auto geflüchtet.

In Näfels konnte eine Patrouille das Fahrzeug zunächst verfolgen, ehe sie es später verlassen in einer Wiese wiederfand. Wenig später erwischten die Polizisten den 16-jährigen Tatverdächtigen aus dem Kanton Zürich. Die restlichen Fahrzeuginsassen konnten hingegen fliehen.

Nun ermitteln die Behörden. Unklar war am Sonntagnachmittag auch das genaue Deliktsgut und die Höhe des Schadens.