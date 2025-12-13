16-jähriger Motorradlenker in Kreuzlingen angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein 16-jährigen Motorradfahrer ist am Freitagabend in Kreuzlingen bei einer Kollision mit einem Auto mittelschwer bis schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte Vortritt und wurde vom abbiegenden Auto angefahren, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Um 17.30 Uhr bog eine 55-jährige Autofahrerin nach links in eine andere Strasse ab. Dabei prallte sie mit dem Motorradfahrer zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital. Die Autofahrerin sagte gegenüber den Einsatzkräften, sie habe den Motorradfahrer übersehen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie es weiter im Communiqué heisst.