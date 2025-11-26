16-jähriger Motorradlenker nach Sturz in Stein AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch in Stein AG mit seinem Motorrad auf nasser Fahrbahn gestürzt und über die Strasse geschlittert. Seine 125-cm-Maschine prallte gegen einen Steinblock. Der Lernfahrer, der keine Schutzkleidung trug, verletzte sich dabei schwer.

(Keystone-SDA) Der junge Motorradfahrer zog sich eine Schulterverletzung sowie innere Verletzungen zu, die eine sofortige Operation notwendig machten, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um 12.45 Uhr in einer Rechtskurve auf der Münchwilerstrasse. Als Unfallursache steht gemäss Polizeiangaben ein Fahrfehler im Vordergrund. Die Kantonspolizei nahm dem Jugendlichen den Lernfahrausweis vorläufig ab. Sie stellte auch das Motorrad für weitere Abklärungen vorläufig sicher.