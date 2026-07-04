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16-Jähriger stirbt in einem Wald bei Willisau LU

Keystone-SDA

In einem Waldstück bei Willisau im Kanton Luzern ist am frühen Samstagmorgen ein 16-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen. Die genauen Umstände werden untersucht, die Behörden gehen derzeit von einem Unfall aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 5 Uhr ging eine Meldung über eine Person ein, die in einem Wald im Gemeindegebiet von Willisau reanimiert werde, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilte. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der 16-Jährige noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Sursee untersucht den Vorfall in Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei. Nach ersten Erkenntnissen steht ein Unfall als Ursache im Vordergrund.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144, ein Rettungshelikopter sowie ein Care-Team. Weitere Angaben machten die Behörden aufgrund der laufenden Untersuchung nicht.

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