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16-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz in Oberbuchsiten SO

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend in Oberbuchsiten SO bei einem Fahrradsturz tödlich verunglückt. Er zog sich im Waldgebiet aus noch unklaren Gründen tödliche Verletzungen zu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr im Waldgebiet «Obere Bündten» oberhalb von Oberbuchsiten, wie Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Drei Jugendliche seien mit dem Fahrrad auf einer Naturstrasse talwärts in Richtung Oberbuchsiten unterwegs gewesen.Aus noch zu klärenden Gründen sei einer der Jugendlichen zu Fall gekommen. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen, heisst es weiter.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

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