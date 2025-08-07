The Swiss voice in the world since 1935
17’000 Hühner sterben bei Stallbrand in Ramsen SH

Keystone-SDA

In Ramsen im Kanton Schaffhausen sind am Donnerstag 17'000 Hühner bei einem Brand getötet worden. Der Stall des Mastbetriebes brannte ab. Die Brandursache ist unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte wurden um 5 Uhr darüber informiert, dass in Ramsen ein Hühnerstall in Flammen stehe, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und bis kurz vor 8 Uhr komplett löschen. Für die 17’000 Masthühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Personen wurden keine verletzt.

