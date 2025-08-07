17’000 Hühner sterben bei Stallbrand in Ramsen SH

Keystone-SDA

In Ramsen im Kanton Schaffhausen sind am Donnerstag 17'000 Hühner bei einem Brand getötet worden. Der Stall des Mastbetriebes brannte ab. Die Brandursache ist unklar.

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte wurden um 5 Uhr darüber informiert, dass in Ramsen ein Hühnerstall in Flammen stehe, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und bis kurz vor 8 Uhr komplett löschen. Für die 17’000 Masthühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Personen wurden keine verletzt.