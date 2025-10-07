17-jährige Velofahrerin wird in Emmen LU angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Eine 17-jährige Velofahrerin ist am Freitagabend in Emmen LU bei einer Kollison mit einem Auto verletzt worden. Ein Kleinwagen war in das Heck des Fahrrads gefahren, worauf die Lenkerin stürzte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es um etwa 22.15 Uhr am Sprengiplatz im Ortsteil Emmenbrücke, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Der Autofahrer hielt darauf an und sprach mit der Verletzten. Danach setzte er seine Reise in unbekannte Richtung fort.

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Fahrer.