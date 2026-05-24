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17-Jähriger bei Kollision in Diessenhofen TG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einer Kollision in Diessenhofen TG schwer verletzt worden. Er musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der Diessenhoferstrasse. Der Motorradfahrer war von Schlatt in Richtung Diessenhofen unterwegs, als er ein vor ihm abbiegendes Auto überholte. Dabei kollidierte der 17-Jährige laut Polizeiangaben mit dem Auto eines 30-Jährigen, der vom Kundelfingerhof herkommend nach links in die Diessenhoferstrasse einbog.

Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoss unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Feuerwehr Diessenhofen sperrte den betroffenen Strassenabschnitt für rund vier Stunden und leitete den Verkehr um.

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