17-jähriger Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Keystone-SDA

Auf der Kantonsstrasse in San Vittore GR hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Die Beifahrerin des Fahrzeugs und ein weiterer 16-jähriger Motorradfahrer verletzten sich leicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Insassen des Fahrzeugs, ein 61-jähriger Mann und seine Beifahrerin, waren von Lumino TI nach San Vittore unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Hinter ihnen war eine Gruppe Motorradfahrer unterwegs. Als der Autofahrer an einer Kreuzung mit einer Seitenstrasse zu einem Schiessstand abbiegen wollte und dafür die Gegenfahrbahn überquerte, kam es zur Kollision.

Gleichzeitig hatten nämlich die Motorradfahrer bereits das Überholmanöver angesetzt. Dabei stürzte der 16-Jährige, während der 17-Jährige heftig gegen die Seite des Autos prallte. Letzterer wurde mit dem Hubschrauber nach Lugano TI ins Spital gebracht.

