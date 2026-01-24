17-Jähriger steigt auf Güterwagen und stirbt wegen Stromschlag

Keystone-SDA

Ein 17-Jähriger ist in Zofingen AG durch einen Stromschlag gestorben. Er war am Bahnhof auf einen Güterwagen geklettert.

(Keystone-SDA) Der Verstorbene sei in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Zofingen auf den Wagen eines stehenden Güterzugs gestiegen, schrieb die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Dabei sei er in die Nähe der stromführenden Fahrleitung geraten, habe einen Stromschlag erlitten und sei vom Wagen gestürzt.

Um 3.15 Uhr von den Kollegen alarmiert, rückten Polizei und Rettungsdienst an, wie es weiter hiess. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Die Kantonspolizei habe ihre Ermittlungen nach den genauen Umständen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Dieser jüngste Fall zeigt laut der Polizei «einmal mehr auf tragische Weise, wie in der Nähe der Fahrleitung absolute Lebensgefahr herrscht». Niemals dürften die Warnschilder missachtet und Waggons oder Masten bestiegen werden.