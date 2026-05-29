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17-jähriger Töfffahrer in Nesslau SG schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Nesslau SG ist am Donnerstagabend ein 17-jähriger Töfffahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche kollidierte mit dem Auto einer 30-Jährigen und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 17.30 Uhr am Donnerstagabend fuhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Hauptstrasse von Krummenau in Richtung Stein. Dabei überholte sie ein vor ihr fahrendes Auto. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen einer Mitteilung vom Freitag.

Zur gleichen Zeit sei ein 17-jähriger Töfffahrer von einer Nebenstrasse auf die Hauptstrasse eingebogen und in Richtung Krummenau gefahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Töff.

Beim Zusammenstoss stürzte der 17-Jährige und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und durch die Rega ins Spital geflogen. An Auto und Töff entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.

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