17-Jähriger verunfallt angetrunken mit einem Auto

Keystone-SDA

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Rickenbach LU mit einem Auto verunfallt. Der Jugendliche war angetrunken und nur mit einem Lernfahrausweis unterwegs. Diesen musste er abgeben, wie die Luzerner Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

(Keystone-SDA) Der junge Lenker verletzte sich leicht. Es befanden sich keine anderen Personen im Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf 40’000 Franken.

Ein Atemlufttest ergab eine Alkohol-Konzentration von 0,37 mg/l, was rund 0,7 Promille Blutalkohol entspricht.

Der Jugendliche verlor beim Unfall die Kontrolle über das Auto, prallte gegen eine Betonmauer und einen Zaun. Schliesslich kam das Fahrzeug auf einer Wiese zum Stehen.