The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

17-Jähriger verunfallt angetrunken mit einem Auto

Keystone-SDA

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Rickenbach LU mit einem Auto verunfallt. Der Jugendliche war angetrunken und nur mit einem Lernfahrausweis unterwegs. Diesen musste er abgeben, wie die Luzerner Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der junge Lenker verletzte sich leicht. Es befanden sich keine anderen Personen im Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf 40’000 Franken.

Ein Atemlufttest ergab eine Alkohol-Konzentration von 0,37 mg/l, was rund 0,7 Promille Blutalkohol entspricht.

Der Jugendliche verlor beim Unfall die Kontrolle über das Auto, prallte gegen eine Betonmauer und einen Zaun. Schliesslich kam das Fahrzeug auf einer Wiese zum Stehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft