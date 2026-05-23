18’284 öffentliche E-Auto-Ladepunkte in der Schweiz

Keystone-SDA

In der Schweiz gibt es tausende öffentlich zugängliche E-Auto-Ladestationen. Von Kanton zu Kanton gibt es jedoch grosse Unterschiede bei Anzahl und Auslastung.

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(Keystone-SDA) Insgesamt 18’284 Ladepunkte an 8535 Standorten gab es laut Zahlen des Bundesamts für Energie per April 2026 in der Schweiz. An einem durchschnittlichen Standort gibt es damit knapp über 2,1 Ladepunkte.

In absoluten Zahlen hat der Kanton Zürich erwartungsgemäss die meisten Ladepunkte, insgesamt 2692. Damit liegt er deutlich vor dem zweitplatzierten Kanton Bern mit 1891 Ladepunkten und der Waadt mit 1590. Am wenigsten Gelegenheit, das E-Auto öffentlich zu laden, hat man in Appenzell Innerrhoden (31), Appenzell Ausserrhoden (77) und Obwalden (109).

Am meisten batterieelektrischen Personenwagen (BEV) pro Ladepunkt gibt es derweil im Kanton Zug. Dort kommen je 53 BEV auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Dahinter folgen der Thurgau mit 27 sowie Appenzell Ausserrhoden mit 24 BEV pro Ladepunkt. Die geringste Zahl an BEV pro Ladepunkt weist Graubünden auf: Dort teilen sich gerade einmal sechs BEV einen öffentlichen Ladepunkt.