18-Jähriger in Cham ZG mit Tempo 142 ausserorts geblitzt

Keystone-SDA

In Cham ZG hat die Polizei am Sonntagabend einen jungen Autofahrer gestoppt, der mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h unterwegs war. Die Zuger Staatsanwaltschaft hat gegen den 18-Jährigen eine Strafuntersuchung wegen grober Verkehrsregelverletzung eröffnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung der Polizei war der Schweizer, der einen Führerausweis auf Probe besitzt, auf der Knonauerstrasse mit 142 km/h unterwegs. Erlaubt wäre auf diesem Abschnitt Tempo 80. Die Polizei nahm den Autofahrer an seinem Wohnort fest, wie es im Communiqué am Dienstag hiess.

Bei der Befragung habe sich der Fahrer geständig und kooperativ verhalten, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden weiter mit.