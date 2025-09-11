18-jähriger Motorradfahrer kollidiert in Dielsdorf mit Lieferwagen
Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen hat sich der Motorradfahrer am späten Mittwochabend in Dielsdorf schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde in kritischem Zustand in ein Spital geflogen.
(Keystone-SDA) Der Motorradlenker war auf der Wehntalerstrasse von Regensdorf in Richtung Dielsdorf unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Gegen 22.30 Uhr geriet er aus noch unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.
Dort stiess er mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen, stürzte und blieb schwer verletzt im angrenzenden Wiesland liegen. Der 45-jährige Lieferwagenlenker blieb unverletzt.