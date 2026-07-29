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18-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Castaneda GR mittelschwer

Keystone-SDA

Am Dienstag ist es auf der Calancastrasse in Castaneda zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Töfffahrer verletzte sich dabei mittelschwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag um 17.50 Uhr von Grono in Richtung Buseno. Ein 31-jähriger Lieferwagenlenker kam ihr talwärts entgegen, gefolgt von einem 18-jährigen Lernfahrer mit seinem Motorrad.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei geriet der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. Dieses stiess gemäss Polizeimitteilung vom Mittwoch anschliessend mit dem Motorrad zusammen. Der 18-jährige Töfffahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Spital Lugano geflogen.

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