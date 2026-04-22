18 Millionen Franken für neuen Bushof in Bottmingen BL

Keystone-SDA

Der Baselbieter Bushof bei der Haltestelle Bottmingen Schloss soll erneuert werden. Die Regierung beantragt dem Landrat dafür 18 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Der Bund wird sich über das Agglomerationsprogramm voraussichtlich mit maximal 5,8 Millionen Franken daran beteiligen, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Vorgesehen sind nebst der Umgestaltung nach Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes zudem Sitzmöglichkeiten, Witterungsschutz, schattenspendende Bäume und Veloabstellplätze. Das ehemalige Postgebäude muss für das Vorhaben gemäss Mitteilung weichen. Es würden Ersatzlösungen für die Postagentur und die Bibliothek sowie den Migrolino gesucht, die darin untergebracht sind, heisst es weiter.

Der Baustart soll frühestens 2028 erfolgen, die Inbetriebnahme ist für 2030 vorgesehen.