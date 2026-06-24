19-jährige Motorradfahrerin stirbt nach Unfall in Lausanne

Keystone-SDA

Teilen

Eine Töfffahrerin ist am Montag in Lausanne nach einem Sturz von einem Mitglied derselben Motorfahrradgruppe überfahren worden. Die 19-jährige Portugiesin erlag am nächsten Tag im Spital ihren schweren Verletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor Mittag auf der Route de la Salle-des-Fayards in Richtung Le Mont-sur-Lausanne, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Ein 16-jähriger Motorradfahrer derselben Formation erfasste sie anschliessend, als sie am Boden lag.

Die Rettungskräfte brachten die junge Frau ins Universitätsspital Chuv, wo sie am Dienstag starb. Sowohl die Verunglückte als auch der beteiligte Motorradfahrer stammen aus der Region Lausanne.

Die Jugendstaatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.