19-Jähriger baut in der Stadt Zürich Unfall mit Porsche

Keystone-SDA

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag zwischen Witikon und Gockhausen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Porsche Boxter verloren. Das Auto überschlug sich in der Wiese. Der Lenker wurde verletzt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen Verdachts auf ein Raserdelikt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Im Anschluss an die medizinische Behandlung wurde er festgenommen, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte.

