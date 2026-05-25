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19-Jähriger baut Unfall in Nennigkofen SO und flüchtet

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Nennigkofen SO einen Selbstunfall verursacht und sich zunächst vom Unfallort entfernt. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr auf der Bürenstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Der junge Lenker verlor aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Das Auto kam von der Strasse ab, kollidierte mit einer Signaltafel und fuhr eine Böschung hinunter. Es kam rund 30 Meter weiter unten auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 19-Jährige meldete sich erst zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig bei der Polizei. Das total beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

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