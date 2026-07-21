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19-Jähriger nach Badeunfall in Interlaken BE tot aufgefunden

Keystone-SDA

Ein seit Dienstag in der Aare bei Interlaken BE vermisster Schwimmer ist tot. Der 19-jährige Pole wurde am Sonntag leblos aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sprang am vergangenen Dienstagabend von der Beaurivage-Brücke in den Fluss. Er tauchte nach dem Sprung kurz an der Wasseroberfläche auf und verschwand danach im Wasser, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Dienstag mitteilte.

Die Vermisstenmeldung war kurz nach 20.50 Uhr bei der Kantonspolizei Bern eingegangen. Daraufhin sei umgehend eine Suchaktion eingeleitet worden, an der auch ein Helikopter beteiligt gewesen sei.

Die Bemühungen seien zunächst erfolglos geblieben. Am Sonntagmorgen wurde die leblose Person schliesslich im Bereich der Kanalpromenade entdeckt, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Derzeit laufen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Nach aktuellem Kenntnisstand stehe ein Unfallgeschehen im Vordergrund, so die Staatsanwaltschaft.

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