19-Jähriger stürzt bei «Wheelie» in Mellingen AG

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat am Mittwoch in Mellingen AG bei einem missglückten Fahrmanöver einen offenen Beinbruch erlitten. Er verlor bei einem sogenannten "Wheelie" die Kontrolle über seine Maschine, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 14.45 Uhr auf der Stetterstrasse. Der junge Mann war auf der Ausserortsstrecke in Richtung Stetten unterwegs, als er seine Enduro-Maschine beschleunigte und das Vorderrad anhob.

Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte, wie es weiter heisst. Eine Ambulanz brachte den mittelschwer verletzten Mann ins Spital, wo er operiert wurde.

Die Kantonspolizei wird den Neulenker gemäss Mitteilung an die Staatsanwaltschaft verzeigen. Zudem wird sie ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig abnehmen.