19-Jähriger verletzt sich in St. Gallen bei Sturz durch Unterdecke

Keystone-SDA

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Ein 19-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz durch eine abgehängte Unterdecke verletzt. Er fiel rund drei Meter in die Tiefe und musste ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Beim Sturz am Freitagmittag verletzte sich der Mann unter anderem am Kopf, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Unterdecke sei nicht dafür ausgelegt gewesen, das Gewicht einer Person zu tragen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Mann mittelschwer.