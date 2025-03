19 Mopeds in Lieferwagen über die Grenze im Tessin geschmuggelt

Keystone-SDA

Bei einer Kontrolle im Tessin haben Beamte des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit einen Lieferwagen mit 19 Motorrollern gestoppt. Die Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäss verzollt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Mopeds seien mit Schweizer Nummernschildern versehen gewesen, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Freitag mit. Sie seien nach einer Restaurierung zum Wiederverkauf auf Schweizer Boden bestimmt gewesen.

Die Festnahme erfolgte vergangene Woche auf der Autobahn im Tessin in Richtung Norden, und zwar auf einem Rastplatz zwischen Riva San Vitale und Capolago, wie es im Communiqué weiter heisst.

Die Ware war bereits am selben Tag am Grenzübergang Pizzamiglio abgewiesen worden, da sie als Handelsware betrachtet worden war. Der Fahrer, ein 43-jähriger kosovarischer Staatsbürger, hatte jedoch den Anweisungen der Beamten nicht Folge geleistet und war wieder in die Schweiz eingereist. Er habe eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Tausend Franken zahlen und die Ware ordnungsgemäss verzollen müssen, heisst es abschliessend.