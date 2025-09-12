The Swiss voice in the world since 1935
20’000 Kubikmeter Fels stürzen beim St. Annafirn in Hospental UR ab

Rund 20'000 Kubikmeter Felsmaterial sind am vergangenen Sonntag im Gebiet St. Annafirn in Hospental UR abgestürzt. Die Infrastruktur des Skigebiets blieb unbeschadet, wie das Urner Amt für Forst und Jagd am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Material lagerte sich mehrheitlich am Fuss des St. Annafirns ab. Für die unterliegende Baustelle der Beschneiungsanlage seien Sicherheitsmassnahmen umgesetzt worden.

Das Gebiet befindet sich in der Grenzregion zwischen Hospental und Andermatt. Vor Ort tätigen Mitarbeitenden der Skiarena Andermatt-Sedrun fielen die Stein- und Blockschläge in den Tagen vor dem Felssturz auf.

Vor und nach dem Ereignis hätten Geologen die Felsverhältnisse im Absturzgebiet beurteilt. Dieses werde nach wie vor überwacht.

Für das Alp- und Siedlungsgebiet sowie die Verkehrswege in Andermatt und Hospental bestehe keine Gefahr, hiess es in der Mitteilung weiter. Wanderwege verlaufen keine durch das betroffene Gebiet.

