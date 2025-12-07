The Swiss voice in the world since 1935
20-jähriger Mann bei Messerangriff in Rüti GL verletzt

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Mann hat in Rüti GL am Samstagabend einen 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihn dabei verletzt. Die Kantonspolizei Glarus verhaftete den Angreifer noch am Tatort. Die Rega flog den Verletzten in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Geschädigte war um 21.45 Uhr mit einem Begleiter im Zentrum von Rüti unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Im Bereich des alten Schulhauses sei er dann auf den 21-Jährigen getroffen, der ihn nach einem kurzen Streit mit einem Messer angriff und verletzte.

Beide Männer sind ukrainische Staatsangehörige, wie aus dem Communiqué weiter hervorgeht. Die Kantonspolizei Glarus untersucht das Delikt in Zusammenarbeit mit der Staats- und Jugendanwaltschaft.

