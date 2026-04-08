20-Jähriger mit 102 km/h innerorts in Füllinsdorf BL gemessen

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Autofahrer wurde über Ostern mit 102 km/h innerorts in Füllinsdorf BL gemessen. Nach Abzug der Toleranz waren es noch 98 km/h, also knapp kein Raserdelikt, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Messung erfolgte im Rahmen von im ganzen Kanton durchgeführten Verkehrskontrollen mit Fokus auf Geschwindigkeitsdelikte, wie es heisst. Sämtliche festgestellten Übertretungen würden an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Ebenso hat die Polizei Kontrollen in der sogenannten Poser-Szene durchgeführt, wie sie schreibt. Dabei seien acht Motorräder und ein Personenwagen sichergestellt und ihre Halter verzeigt worden.

Bei den Posern gehe es meist um Lärm im Zusammenhang mit nicht abgenommenen Modifikationen, wie Polizeisprecher Mischa Sigrist auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.