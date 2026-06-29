20 Personen nach Brand eines Bauernhauses in Köniz evakuiert

Keystone-SDA

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Ein Brand an der Landorfstrasse in Köniz BE hat am frühen Montagmorgen zu starker Rauchentwicklung geführt. Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

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(Keystone-SDA) 20 Personen wurden von der Feuerwehr vorsorglich aus dem Nachbarhaus evakuiert. Die Brandursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Brand war gegen 4 Uhr morgens ausgebrochen. Der Dachstock des Wohnbereichs hatte Feuer gefangen. Eine Person, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befand, konnte sich selbständig und unversehrt in Sicherheit bringen.

Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, sagte Polizeisprecherin Chiara Bovigny gegen 8 Uhr. Die Löscharbeiten seien aber noch im Gang.

Die Rauchentwicklung führte zu einem starken, unangenehmen Geruch in der weiteren Umgebung. Der Kanton Bern hatte die Bevölkerung am frühen Morgen aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden.