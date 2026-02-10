200’000 Kerzen brennen in einem Jahr in der St. Galler Kathedrale

In der St. Galler Kathedrale haben Besucherinnen und Besucher im letzten Jahr mehr als 200'000 kleine Kerzen angezündet. Das sei ein Rekord, teilte Katholisch St. Gallen mit. Die Zahl stieg in den letzten Jahren stetig an.

(Keystone-SDA) Vor der Corona-Pandemie seien es jährlich zirka 160‘000 Opferkerzen gewesen. 2023 stieg die Zahl auf 180‘000, 2024 seien es 190‘000 Kerzen gewesen. Im vergangenen Jahr mussten sogar 200‘488 Kerzen bestellt werden, um dem Bedürfnis der Besucherinnen und Besucher der Kathedrale gerecht zu werden.

Das wären im Schnitt knapp 550 Kerzen pro Tag. Es seien tatsächlich so viele, erklärte Sebastian Schneider, Kommunikationsverantwortlicher von Katholisch St. Gallen, auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Zahl gehe aus der Bestellung beim Hersteller der Kerzen hervor.

Besucherrekord bei der Stiftsbibliothek

Die hohen Zahlen bei den «Opferkerzen» zeigten, «wie wichtig Momente der Einkehr und der Ruhe in der heutigen Zeit sind», heisst es in der Mitteilung von Katholisch St. Gallen. Darin wird Martin Rusch, Diakon und Interimsleiter der Dompfarrei, zitiert. Er stellt «ein erhöhtes Interesse bei der jüngeren Generation am Kirchlichen und Spirituellen» fest.

Bei der Einkehr vor dem Ständer für die Kerzen sei man nicht an eine Zeit oder an eine Zugehörigkeit gebunden. Eine Kerze anzuzünden, gebe einem die Möglichkeit, einen Moment für sich und seine persönlichen Gedanken, Sorgen und Wünsche zu erleben.

Einen Einfluss auf die Nachfrage der «Opferkerzen» hatte aber auch die Zahl der Besucherinnen und Besucher des St. Galler Weltkulturerbes, dem Stiftsbezirk. Im letzten Jahr wurde ein Rekord verzeichnet. Ein Treiber waren unter anderem TikTok-Filme über die Stiftsbibliothek, die junge Leute nach St. Gallen brachten.

Spenden aus den Einnahmen

Eine der kleinen Kerzen kostet in der Kathedrale 1 Franken. Nach Abzug der Materialkosten von rund 30 Rappen gehe der Betrag an eine gemeinnützige Organisation. Spenden aus den Einnahmen erhielten etwa die Gassenküche, die Caritas oder die Opfer der Umweltkatastrophe in Blatten VS.

Bestellt werden die Opferkerzen im Rheintal bei der Firma Hongler Kerzen. Sie bestünden aus einem umweltfreundlichen Kokos-Raps-Wachs, das gut brenne und wenig Russ bilde, teilte Katholisch St. Gallen mit. Die kleinen Plastikbecher für die Kerzen würden rezykliert.