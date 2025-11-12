21-jähriger Brite mit 187km/h auf der A1 bei Härkingen SO unterwegs

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Dienstagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen 21-jährigen Autofahrer auf der A1 bei Härkingen SO mit 187km/h erwischt. Erlaubt sind 100km/h. Sie nahm dem Briten den Fahrausweis ab und verzeigte ihn wegen des Raserdelikts.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 21-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr in Richtung Zürich unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Nach Abzug des gesetzlichen Toleranzwerts habe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 80km/h ergeben.