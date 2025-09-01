The Swiss voice in the world since 1935
21-jähriger Mann bei Auseinandersetzung im Zürcher HB verletzt

Keystone-SDA

Am Sonntagabend ist es im Zürcher Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern aus Afghanistan gekommen. Ein 21-Jähriger erlitt dabei mittelschwere Kopfverletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Sicherheitsdienst beendete die Auseinandersetzung in der Halle Landesmuseum im Hauptbahnhof am Sonntag etwa um 21.20 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Die Kontrahenten wurden auf den Posten der Kantonspolizei gebracht.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Opfer von mindestens zwei Männern mehrmals gegen den Kopf geschlagen wurde. Dabei setzten diese auch eine Schlagwaffe ein. Die beiden mutmasslichen Täter, ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger, wurden verhaftet. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

