21-Jähriger verursacht Frontalkollision in Kaisten AG

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Samstag zwischen Kaisten und Laufenburg AG eine Frontalkollision verursacht. Dabei wurden der Unfallverursacher und seine Beifahrerin leicht verletzt, die Insassen des korrekt fahrenden Autos mittelschwer.

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(Keystone-SDA) Der Unfall passierte, als der Lenker in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Dort kollidierte der 21-Jährige frontal mit dem Auto eines 59-jährigen Lenkers und dessen 49-jährigen Beifahrerin. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital. Der Unfallverursacher, der aus den USA stammt, musste seinen Fahrausweis vorläufig abgeben.