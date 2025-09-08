The Swiss voice in the world since 1935
22’222 Franken pro Monat während 30 Jahren für Eurodreams-Gewinner

Ein Glückspilz aus Frankreich und einer aus Irland hat am Montag bei der Eurodreams-Ziehung den Hauptgewinn erzielt. Sie erhalten während 30 Jahren monatlich 22'222 Franken. Dafür mussten sie die sechs Zahlen 1, 3, 5, 11, 20 und 31 sowie die Traumzahl 5 tippen.

(Keystone-SDA) Eine Person in der Westschweiz und eine weitere wiederum in Irland haben am Montag bei Eurodreams immerhin 2222 Franken monatlich über fünf Jahre gewonnen, wie die Loterie Romande mitteilte. Sie tippten die sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl.

Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt, wie Swisslos mitteilte. In der Schweiz wird es von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

