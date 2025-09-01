The Swiss voice in the world since 1935
22-Jähriger bewirft in Flurlingen Passanten mit Steinen

Ein 22-jähriger Syrer hat am Freitagnachmittag Passanten und Autos in Flurlingen mit Steinen beworfen. Eine 56-Jährige wurde dabei an der Hand verletzt.

(Keystone-SDA) Die Frau rief zuvor die Notrufnummer an, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Der 22-Jährige soll sie noch während des Telefonats angegriffen haben.

Die Polizei fand den Syrer später im Eingang zu einem Hinterhof. Er wehrte sich gegen die Verhaftung mit Faustschlägen. Dabei sei ein 50-jähriger Polizist leicht verletzt worden. Der Angreifer, ein vorläufig aufgenommener Asylbewerber, muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Warum es zu den Ereignissen kam, ist unklar.

