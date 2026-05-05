22-Jähriger nach Einbruch in Fashion Outlet verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat kurz nach einem Einbruch ins Fashion Outlet in Zizers den mutmasslichen Täter geschnappt. Dies, weil der Einbruch in der Nacht auf Dienstag beobachtet und der Einsatzzentrale der Polizei gemeldet worden war.

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(Keystone-SDA) Die Festnahme erfolgte gemäss Mediensprecher Roman Rüegg ungefähr um vier Uhr morgens – rund eine Stunde nach der Meldung bei der Einsatzzentrale. Der französische Staatsbürger sei in der Nähe seines Fluchtfahrzeugs in Zizers aufgegriffen worden. Das hochpreisige Auto hatte er zuvor bei einem Autohändler im Kanton St. Gallen gestohlen. Auf der Flucht kollidierte der 22-Jährige mit einer Absperrung.

Die am Auto angebrachten Kontrollschilder waren gemäss polizeilicher Mitteilung ebenfalls gestohlen. Wie die Polizei weiter schreibt, wird die Staatsanwaltschaft Graubünden voraussichtlich für den Mann beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Die Kantonspolizei klärt ausserdem die genauen Tatumstände des Einbruchs und des Autodiebstahls ab.