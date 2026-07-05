22-Jähriger stürzt in Pont-en-Ogoz FR von Turm

Keystone-SDA

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Ein 22-Jähriger ist am Samstagabend in Pont-en-Ogoz FR von einem Turm gestürzt und dabei verletzt worden. Er musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Der junge Mann befand sich mit Freunden auf der Île d’Ogoz im Greyerzersee, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte. Kurz vor 22.00 Uhr stürzte er von einem der beiden Türme.

Polizeipatrouillen stellten vor Ort fest, dass der 22-Jährige aus einer Höhe von etwa zehn Metern gefallen war. Die genauen Umstände des Sturzes seien Gegenstand einer laufenden Untersuchung.

Der Verletzte wurde vor Ort betreut. Anschliessend flog die Rega ihn mit einem Helikopter zur weiteren Behandlung in ein Spital.