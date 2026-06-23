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22-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Aarau

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Mann ist am Montagnachmittag auf der Zurlindeninsel in Aarau nach einem Badeunfall verstorben. Laut Polizeiangaben ist der Mann in die Aare gestiegen, abgetaucht und anschliessend nicht mehr aufgetaucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Auskunftsperson verständigte gegen 16 Uhr die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Mithilfe einer Drohne konnte die Stützpunktfeuerwehr den Mann unter Wasser lokalisieren. Sie barg den Mann schliesslich leblos aus der Aare.

Auch die Sanität, die Stadtpolizei Aarau und die Kantonspolizei Aargau standen im Einsatz. Letztere hat Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Untersuchung eröffnet.

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