22-jähriger Velofahrer in Gossau SG schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein junger Velofahrer hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gossau SG schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfallhergang ist unklar. Nach Angaben des Mannes war ein Auto mit gelben Scheinwerfern beteiligt. Die Polizei sucht Zeugen.

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(Keystone-SDA) Kurz vor Mitternacht wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein verletzter Mann mit Velo auf Höhe Rosenegg gemeldet, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Donnerstag heisst.

Gemäss Mitteilung trafen die Einsatzkräfte einen 22-jährigen Mann mit «eher schweren Verletzungen» an. Wie dieser aussagte, sei er in Richtung Andwil unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam. Der Unfallgrund ist bislang unklar. Am Verkehrsunfall selbst sei aber ein Auto mit gelben Scheinwerfern beteiligt gewesen.

Der Mann wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.