22 zusätzliche Parkplätze am Basler Kinderspital

Keystone-SDA

Am Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) werden 22 zusätzliche Parkplätze ab Mitte Juni zur Verfügung stehen. Sie sollen die Parkplatzsituation für Notfälle entlasten, wie das Spital am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Kurzzeitparkplätze in der Pestalozzistrasse werden vom Kanton gemietet und sollen 1.50 Franken pro Stunde kosten. Um die Situation weiter zu verbessern, seien als nächster Schritt ab 2028 weitere Plätze in der Einstellhalle des Biozentrums geplant, heisst es weiter.

Ein unterirdisches Parking für das UKBB kann indes nicht gebaut werden. Der Grosse Rat hatte 2023 eine Motion überwiesen, die das Erstellen solcher Anlagen unter Grünflächen verbietet. Damit wurde auch der Bau einer Parkanlage unter dem Tschudi-Park neben dem UKBB verunmöglicht.

Der Basler Parlamentsentscheid sorgte im Baselland, der das UKBB mitträgt, für Kritik. Landrat Rolf Blatter (FDP) nannte es in einer Interpellation eine «schallende Ohrfeige» und auch die Baselbieter Regierung hatte sich in ihrer Antwort unzufrieden mit der Situation gezeigt.