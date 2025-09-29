2222 Franken pro Monat während fünf Jahren bei Eurodreams gewonnen
Ein Glückspilz aus Irland erhält nach der Eurodreams-Ziehung vom Montag fünf Jahre lang jeden Monat 2222 Franken. Die Person hat die sechs richtigen Zahlen 9, 10, 25, 33, 35 und 40 getippt. Nur die Traumzahl 2 fehlte. Den Hauptgewinn holte laut Swisslos niemand.
(Keystone-SDA) Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.
Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.
