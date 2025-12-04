2222 Franken pro Monat während fünf Jahren dank Eurodreams gewonnen

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Frankreich erhält dank der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die sechs richtigen Zahlen 14, 15, 27, 32, 37 und 38 getippt, wie Swisslos mitteilte.

(Keystone-SDA) Nur die Traumzahl 3 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

