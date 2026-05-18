2222 Franken pro Monat während fünf Jahren dank Eurodreams gewonnen

Keystone-SDA

Ein Glückspilz erhält nach der Eurodreams-Ziehung vom Montag monatlich 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat laut Swisslos die sechs richtigen Zahlen 3, 11, 16, 20, 21 und 22 getippt. Nur die Traumzahl 4 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

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(Keystone-SDA) Die monatliche Zahlung wurde in einem der acht europäischen Eurodreams-Länder gewonnen. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html