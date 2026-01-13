2261 Personen kandidieren für bernischen Grossen Rat

Keystone-SDA

Die Sitze im Berner Kantonsparlament sind begehrt: 2261 Personen kandidieren für den Grossen Rat, mehr als je zuvor. Das teilte die bernische Staatskanzlei am Dienstag nach Ablauf der Anmeldefrist mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 906 Bewerberinnen liegt der Frauenanteil bei 40,1 Prozent und damit minim höher als vor vier Jahren. Von den bisherigen Grossrätinnen und Grossräten treten 148 zur Wiederwahl an.

Im bernischen Kantonsparlament sind insgesamt 160 Sitze zu vergeben. Die Wahlen finden am 29. März statt. Dann wird auch der Regierungsrat neu gewählt. Die Anmeldefrist läuft in knapp zwei Wochen ab.