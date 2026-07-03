23-jähriger Töfffahrer stürzt in Gähwil SG in Murgbach

Keystone-SDA

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Ein 23-jähriger Töfffahrer ist am Donnerstag in Gähwil von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Während das Motorrad in der Böschung liegen blieb, stürzte der Mann weiter in den Murgbach. Die Rega flog ihn in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schreibt, war der 23-jährige Mann kurz vor 13 Uhr mit seinem Töff auf der Murgstrasse in Richtung Mühlrüti unterwegs. Auf Höhe Hindermurg sei der Mann aus bislang unbekannten Gründen verunfallt.

Der Töfffahrer kam laut Polizei auf der rechten Seite von der Strasse ab und stürzte mitsamt Motorrad eine Böschung hinunter. Das Motorrad blieb in der Böschung liegen, während der Mann weiter in den angrenzenden Murgbach stürzte.

Gemäss Mitteilung konnte der Verunfallte selbständig den Notruf verständigen. Ausserdem bemerkten Verkehrsteilnehmende den Töff und verständigten diesen ebenfalls.

Die Rega flog den Motorradfahrer nach der Bergung mit unbestimmten Verletzungen ins Spital. Neben der Rega standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Murgstrasse zwischen Fischingen und Mühlrüti für rund zwei Stunden gesperrt.