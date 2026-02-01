24 Evakuierte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Châtel-St-Denis

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Châtel-St-Denis am frühen Sonntagmorgen sind 24 Menschen evakuiert worden. Vier Bewohner erlitten Rauchvergiftungen, zudem wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand ereignete sich gegen 05.20 Uhr an der Grand-Rue in Châtel-St-Denis, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand am Vormittag unter Kontrolle bringen.

Das Gebäude wurde vor allem im Dachgeschoss erheblich beschädigt, hiess es weiter. Vier Mieter wurden von den Gemeindebehörden anderweitig untergebracht.

Am Sonntagabend waren die Umstände des Brandes noch nicht bekannt und auch die Höhe des Schadens noch nicht abgeschätzt, schrieb die Polizei. Eine Untersuchung sei im Gange.