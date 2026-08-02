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24-jähriger Töfffahrer bei Unfall auf der Hulftegg schwer verletzt

Keystone-SDA

Am Samstagnachmittag sind auf der Passstrasse über die Hulftegg ein Motorrad und zwei Autos kollidiert. Der 24-jährige Töfflenker wurde schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auslöser für den Unfall war ein Überholmanöver auf der Hulftegg-Passstrasse in Richtung Mühlrüti: Ein 56-jähriger Autofahrer wollte gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen vom Sonntag den Wagen einer 44-Jährigen überholen.

Der Töfflenker, der vor dem 56-Jährigen fuhr, hatte jedoch die gleiche Absicht und schwenkte ebenfalls auf die andere Spur. Dort stiess der Töfflenker mit dem überholenden Auto zusammen. Der 24-Jährige wurde mit seinem Motorrad nach rechts geschleudert und kollidierte dort mit dem Auto der 44-Jährigen.

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