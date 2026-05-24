24-Jähriger verunfallt fahrunfähig mit E-Scooter in Wittenbach SG

Keystone-SDA

Ein junger E-Scooter-Fahrer ist am Samstagabend in Wittenbach bei einem Sturz verletzt worden. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Die Polizei stufte ihn als fahrunfähig ein.

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(Keystone-SDA) Der 24-Jährige fuhr kurz vor 22.10 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Bauholzstrasse in Richtung Wittenbach Zentrum. Dabei stützte der Mann auf die Strasse und verletzte sich, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag schrieb. Wie schwer die Verletzungen sind, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen stufte den Mann als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.