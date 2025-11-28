The Swiss voice in the world since 1935
24 Wohnungen in Avry FR wegen Schalttafel-Brand evakuiert

Wegen eines Schalttafel-Brands in einem Gebäude in Avry FR sind am Donnerstagabend 24 Wohnungen evakuiert worden. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, doch in den Wohnungen gab es danach weder Strom noch Heizung.

(Keystone-SDA) Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Bewohner der 24 Wohnungen wurden zunächst von der Gemeinde versorgt. Die meisten Betroffenen konnten eine Lösung für die Übernachtung finden. Vier Familien wurden von der Gemeinde in einer Herberge in der Region untergebracht.

Bis am Freitagnachmittag konnte die Stromversorgung noch nicht wieder hergestellt werden, wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht. Sie hat Ermittlungen zu den Umständen des Brandes aufgenommen.

