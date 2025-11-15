25-jähriger Chilene nach Einbruch in Flüh SO gestellt

Keystone-SDA

Die Polizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Flüh SO am Donnerstagabend einen mutmasslichen Täter dingfest gemacht. Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Chilenen.

(Keystone-SDA) Der Einbruch wurde der Solothurner Kantonspolizei kurz vor 19 Uhr gemeldet, wie sei am Samstag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Täterschaft bereits nicht mehr vor Ort. So wurde eine Fahndung eingeleitet.

In der Nähe des Tatorts stiessen Polizisten auf ein verlassenes, verdächtiges Fahrzeug. Sie zogen weitere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit sowie der französischen Gendarmerie bei.

Dank dieser Zusammenarbeit gelang es, den mutmasslichen Täter zu stellen, wie die Solothurner Kantonspolizei in ihrer Mitteilung ausführte. Der Mann wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Die Gemeinde Flüh liegt im Bezirk Dorneck, an der Grenze zum Kanton Basel-Landschaft und zu Frankreich