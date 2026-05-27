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25-jähriger Velofahrer kollidiert frontal mit VBZ-Bus

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Velofahrer ist am Mittwochvormittag frontal mit einem VBZ-Bus kollidiert und schwer verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bus der Linie 32 war auf der Rötelstrasse bergwärts in Richtung Bucheggplatz unterwegs, als der talwärts fahrende Velofahrer frontal mit dem Bus zusammenstiess.

Dort, wo der Unfall passierte, befindet sich derzeit eine Baustelle. Ob die Kollision damit zusammenhängt, ist offen. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, teilte die Stadtpolizei Zürich mit.

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